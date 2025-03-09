Арсенал достиг соглашения с новым спортивным директором

Андреа Берта станет новым спортивным директором Арсенала, пишет The Athletic.

Напомним, что лондонский клуб в ноябре покинул Эду Гаспар, потому "канониры" искали нового человека.

Клуб рассматривал множество претендентов, включая помощника Гаспара Джейсона Айто, который занимал пост и.о спортивного директора.

Берта же в январе покинул Атлетико, в котором проработал 12 лет. У итальянца также было на руках множество вариантов, но он отдал предпочтение Арсеналу.

Ранее также Милан определился с возможной заменой главного тренера.

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