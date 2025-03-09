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Футбол

Лунин прокомментировал победу над Райо Вальекано

Украинец выделил второй тайм в исполнении соперника.
Вчера, 22:40
Андрей Лунин / Getty Images
Андрей Лунин / Getty Images

В рамках 28-го тура Ла Лиги Реал победил Райо Вальекано.

В данном поединке ворота мадридцев защищал Андрей Лунин, который высказался о триумфе своей команды после окончания игры.

По словам голкипера, матч стал более сложным после перерыва.

"Реал владел инициативой в первом тайме. Жаль, что нам забили на последней минуте. Сопернику повезло.

После перерыва игра усложнилась, ведь Райо начал играть с большей агрессивностью", - цитирует Лунина Madrid Universal.

Сейчас Реал занимает 3 строчку в турнирной таблице, имея 57 пунктов

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андрей Лунин

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