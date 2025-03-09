Лунин прокомментировал победу над Райо Вальекано
Украинец выделил второй тайм в исполнении соперника.
В рамках 28-го тура Ла Лиги Реал победил Райо Вальекано.
В данном поединке ворота мадридцев защищал Андрей Лунин, который высказался о триумфе своей команды после окончания игры.
По словам голкипера, матч стал более сложным после перерыва.
"Реал владел инициативой в первом тайме. Жаль, что нам забили на последней минуте. Сопернику повезло.
После перерыва игра усложнилась, ведь Райо начал играть с большей агрессивностью", - цитирует Лунина Madrid Universal.
Сейчас Реал занимает 3 строчку в турнирной таблице, имея 57 пунктов
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