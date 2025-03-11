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Футбол

Артета высказался о будущем Зинченко

Рулевой Арсенала обсудит с игроком его перспективы.
Сегодня, 20:04
Александр Зинченко / Getty Images
Александр Зинченко / Getty Images

В рамках 1/8 финала Лиги чемпионов Арсенал завтра, 12 марта, встретится с ПСВ.

Перед поединком состоялась пресс-конференция Микеля Артеты, на которой испанец высказался о перспективах Александра Зинченко в стане «канониров».

По словам специалиста, он рассчитывает на то, что Зинченко сможет помогать своей команде, играя в полузащите.

«Я очень доволен тем, что Александр Зинченко вносит в нашу полузащиту.

Он очень качественный игрок, и с теми вариантами, которые у нас есть, мы думаем, что центр полузащиты это та зона. в которой он может себя хорошо проявлять и помогать нам.

Он уже выступал там раньше, я знаю его очень долго, и он действительно может выступать на этой позиции, и он очень хорошо показался на тренировках. У него было несколько возможностей в последних играх, чтобы показать это. Так что я рад, что у него все хорошо».

Также Артета рассказал, что обсудит с украинцем его будущее.

«Я говорю об этом с каждым игроком перед завершением сезона, если я имею возможность, если у нас есть на это время, чтобы всем было понятно, чего мы хотим друг от друга, что мы чувствуем друг к другу и как эти отношения могут продолжаться - это лучше всего, а также другие вещи, которые стоит сделать и обсудить. Я, точно, собираюсь обсудить это со всеми ними. Зинченко не является исключением», - резюмировал Артета.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Микель Артета Александр Зинченко

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