Манчестер Юнайтед может потерять около половины суммы с трансфера Рэшфорда

Трансфер Маркуса Рэшфорда может принести Манчестер Юнайтед в два раза меньше денег, пишет Daily Mail.

Сейчас англичанин выступает в аренде в Астон Вилле, которая покрывает 75% его зарплаты, а также имеет опцию выкупа за 40 млн фунтов.

За такую же сумму могут выкупить англичанина и другие клубы, но, очевидно, никто не сможет предложить ему ту же зарплату - около 315 тысяч фунтов в неделю.

Манчестер Юнайтед может компенсировать Рэшфорду понижение зарплаты, если тот согласится покинуть клуб. Предполагается, что речь идет о 20 млн фунтов.

Таким образом за трансфер нападающего манкунианцы получат лишь 20 млн фунтов.

Ранее также сообщалось, что саудовский клуб пытается переманить звезду Ливерпуля.

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