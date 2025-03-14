Тренер Олимпиакоса - о Яремчуке: Он сделал то, в чем нуждалась команда

В рамках 1/8 Лиги Европы, несмотря на дубль Романа Яремчука, Олимпиакос не смог пройти Буде-Глимт.

После игры Хосе Луис Мендилибар прокомментировал решение не выпускать украинца в старте.

«Я не жалею об этом. Возможно, он не оформил бы дубль, если бы вышел в старте.

Так или иначе, он сделал то, в чем нуждалась команда, и это было очень важно для него самого.

У нас впереди много матчей. В прошлой игре он играл с первых минут, и не сделал ничего, в этой дубль с замены. Никогда не узнаешь, как бы было, если бы я принял иначе решение.

Мы очень довольны тем, как мы поработали и тем, что нам удалось воплотить», - резюмировал испанец.

Ранее Ираола высказался о важности Забарного.

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