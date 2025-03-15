Анчелотти: Реал не будет играть матчи, если между ними не будет перерыва в 72 часа

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о том, что Реал был вынужден играть с Вильярреалом через 48, а не через 72 часа после матча с Атлетико.

По словам итальянца, его команда не выйдет на поле в следующий раз, если между матчами не будет трехдневного перерыва.

"У мадридского Реала особый характер. Он проявляется не всегда, и тогда, когда этого не происходит, я злюсь.

Впрочем, я должен поблагодарить игроков за их невероятные усилия в этом году.

Сегодня мы в последний раз сыграли матч без трехдневного отдыха. Мы дважды просили о переносе, но этого не произошло.

Мы выдержали физически, команда была истощена после перерыва, но меня это не смущает. Эта победа очень много мне говорит о том, каких игроков я тренирую.

Будем ли мы играть еще раз, если между матчами будет 48 часов отдыха? Я уже ответил на этот вопрос, нет", - сказал Анчелотти.

Отметим, что 12 марта Реал провел матч с Атлетико, судьба победителя которого решилась в серии пенальти.

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