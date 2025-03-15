iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Анчелотти: Реал не будет играть матчи, если между ними не будет перерыва в 72 часа

Карло категорично высказался об отказе относительно переноса игры против Вильярреала.
Вчера, 22:52
Карло Анчелотти / Getty Images
Карло Анчелотти / Getty Images

Наставник мадридского Реала Карло Анчелотти поделился мыслями о том, что Реал был вынужден играть с Вильярреалом через 48, а не через 72 часа после матча с Атлетико.

По словам итальянца, его команда не выйдет на поле в следующий раз, если между матчами не будет трехдневного перерыва.

"У мадридского Реала особый характер. Он проявляется не всегда, и тогда, когда этого не происходит, я злюсь.

Впрочем, я должен поблагодарить игроков за их невероятные усилия в этом году.

Сегодня мы в последний раз сыграли матч без трехдневного отдыха. Мы дважды просили о переносе, но этого не произошло.

Мы выдержали физически, команда была истощена после перерыва, но меня это не смущает. Эта победа очень много мне говорит о том, каких игроков я тренирую.

Будем ли мы играть еще раз, если между матчами будет 48 часов отдыха? Я уже ответил на этот вопрос, нет", - сказал Анчелотти.

Отметим, что 12 марта Реал провел матч с Атлетико, судьба победителя которого решилась в серии пенальти.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: реал Карло Анчелотти

Статьи по теме

Анчелотти: У нас была иерархия пенальтистов, Винисиус был ее №1 Анчелотти: У нас была иерархия пенальтистов, Винисиус был ее №1
Анчелотти раскрыл сроки возвращения Куртуа Анчелотти раскрыл сроки возвращения Куртуа
Реал выразил соболезнования Барселоне в связи со смертью врача команды Реал выразил соболезнования Барселоне в связи со смертью врача команды
Анчелотти намерен тренировать Реал и в следующем сезоне Анчелотти намерен тренировать Реал и в следующем сезоне

Видео

Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов
Зинченко – претендент на гол дня в Лиге чемпионов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2024/2025: Жанмонно и Перро одержали победы в масс-стартах на восьмом этапе Кубка мира
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женского масс-старта в Поклюке с тремя украинками
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2025 года
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров

Последние новости

Биатлон00:35
Украина определилась с составом на последние в сезоне смешанные эстафеты
Вчера, 23:58
Европа23:58
Жирона с Цыганковым избежала поражения от Валенсии
Европа23:05
Ждал выхода на поле два года: Деле Алли дебютировал за Комо с быстрого удаления
Европа22:52
Анчелотти: Реал не будет играть матчи, если между ними не будет перерыва в 72 часа
Европа22:10
Милан определился с судьбой Фелиша
21:57
Экстра-лига по футзалу: ХИТ и Ураган сыграли вничью
Европа21:50
Дубль Мбаппе обеспечил Реалу гостевую победу над Вильярреалом
Европа21:26
Борнмут проиграл Брентфорду Ярмолюка в первом матче после возвращения Забарного
Европа21:08
Милан одержал волевую победу над амбициозным новичком Серии А
Европа20:51
Мбаппе перегнал Роналдо по количеству голов в дебютном сезоне за Реал
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK