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Тренер Бельгии: Футболисты сборной Украины очень талантливые, некоторых я знаю лично

Руди Гарсия поделился ожиданиями от противостояния.
Сегодня, 21:59       Автор: Василий Медвидь

Наставник сборной Бельгии Руди Гарсия поделился ожиданиями от матчей против Украины.

По словам специалиста, он надеется, что во втором поединке не придется играть дополнительное время.

«У нашего соперника все футболисты талантливые, с некоторыми из них я знаком лично.

Завтра ничего не закончится, состоится только «первый тайм». «Второй тайм« состоится через несколько дней, и я надеюсь, что мы сыграем 180 минут, а не больше».

Также Гарсия рассказал о подготовке «красных дьяволов» к встречам против «желто-голубых».

«Мы прекрасно провели последние несколько дней. Хорошо потренировались сегодня и вчера.

Я дал советы игрокам, но им не надо ничего объяснять. Они умные и все прекрасно знают.

Наши игроки опытные, но в то же время мы имеем много молодых исполнителей. Я тренирую команду, в которой сочетаются опыт и молодость», - резюмировал Руди.

Напомним, ранее Ребров сообщил. что Довбик может не сыграть в завтрашнем матче.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина бельгия Руди Гарсия

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