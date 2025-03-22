Звездный одноклубник Довбика покинет Рому после этого сезона
Защитник Ромы Матс Хуммельс покинет итальянский клуб после завершения нынешнего сезона.
Как сообщает журналист Патрик Бергер, руководство "джаллоросси" приняло решение распрощаться с немецким футболистом и не будет подписывать с ним новый контракт.
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Отмечается, что в римском клубе планируют омолодить состав команды, поэтому не будут продлевать сотрудничество с 36-летним игроком.
Напомним, что Хуммельс присоединился к Роме в статусе свободного агента после того, как покинул дортмундскую Боруссию, и подписал с римлянами годичный контракт.
В текущем сезоне немецкий защитник принял участие в 17 матчах, записав на свой счет один гол.
Ранее сообщалось, что Рома собирается обменять Артема Довбика на полузащитника Интера.
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