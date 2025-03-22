Звездный одноклубник Довбика покинет Рому после этого сезона

"Джаллоросси" не собираются продлевать контракт с Матсом Хуммельсом.

Защитник Ромы Матс Хуммельс покинет итальянский клуб после завершения нынешнего сезона.

Как сообщает журналист Патрик Бергер, руководство "джаллоросси" приняло решение распрощаться с немецким футболистом и не будет подписывать с ним новый контракт.

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Отмечается, что в римском клубе планируют омолодить состав команды, поэтому не будут продлевать сотрудничество с 36-летним игроком.

Напомним, что Хуммельс присоединился к Роме в статусе свободного агента после того, как покинул дортмундскую Боруссию, и подписал с римлянами годичный контракт.

В текущем сезоне немецкий защитник принял участие в 17 матчах, записав на свой счет один гол.

Ранее сообщалось, что Рома собирается обменять Артема Довбика на полузащитника Интера.

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