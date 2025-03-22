Забарный выразил ожидания от ответного матча против Бельгии
Центрбек сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от игры против Бельгии.
По словам Забарного, «красные дьяволы» должны активнее играть во втором поединке.
«Мы понимали, что состоится второй матч и не стоило очень рисковать, мы должны были играть надежно, поэтому и начали не так активно. Пропустили ненужный гол со стандарта, но включились и смогли победить.
Мы воплощали видение тренера, работали командно и начали активнее прессинговать и это дало результат. Очень было радостно забить и победить, прежде всего. Команда отдалась полностью, очень благодарен ребятам, потому что отдавались так как надо.
Бельгийцам во втором матче придется играть более активно. Посмотрим, как будет. Будем готовиться», - сказал Забарный в комментарии ВЗБИРНА.
Ранее сообщалось, что защитник сборной Бельгии может перейти в АПЛ
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