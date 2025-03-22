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Футбол

Забарный выразил ожидания от ответного матча против Бельгии

Илья ожидает более агрессивной игры от подопечных Руди Гарсии.
Сегодня, 18:38       Автор: Василий Медвидь

Центрбек сборной Украины Илья Забарный поделился ожиданиями от игры против Бельгии.

По словам Забарного, «красные дьяволы» должны активнее играть во втором поединке.

«Мы понимали, что состоится второй матч и не стоило очень рисковать, мы должны были играть надежно, поэтому и начали не так активно. Пропустили ненужный гол со стандарта, но включились и смогли победить.

Мы воплощали видение тренера, работали командно и начали активнее прессинговать и это дало результат. Очень было радостно забить и победить, прежде всего. Команда отдалась полностью, очень благодарен ребятам, потому что отдавались так как надо.

Бельгийцам во втором матче придется играть более активно. Посмотрим, как будет. Будем готовиться», - сказал Забарный в комментарии ВЗБИРНА.

Ранее сообщалось, что защитник сборной Бельгии может перейти в АПЛ

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Илья Забарный

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