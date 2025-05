Салах установил уникальное достижение в истории АПЛ

Вингер Мохаммед Салах стал главной фигурой сезона 2024/25 в элитном английском дивизионе. Египтянин не только помог Ливерпулю завоевать чемпионский титул, но и выиграл главные индивидуальные призы.

Нападающий стал лучшим бомбардиром Премьер-лиги (29 мячей). Кроме того, Салах – лучший помощник чемпионата (18 результативных передач). Лидер Ливерпуля признан игроком сезона АПЛ и Футболистом года по версии прессы.

Mo Salah is the first player in the competition’s history to win the PL Player of the Season, the PL Golden Boot and the PL Playmaker award in the same season.



He's also equalled the record the most goal involvements ever recorded in a Premier League campaign.



