Ювентус собирается вернуть тренера-чемпиона
Ювентус планирует сменить на посту главного тренера хорвата Игора Тудора.
Как утверждает журналист DAZN Орацио Аккомандо, туринский клуб собирается вернуть своего бывшего наставника Антонио Конте, который ныне возглавляет Наполи и привел партенопейцев к чемпионству в этом сезоне.
Читай также: Конте установил несколько достижений в Серии А
По информации источника, "бьянконери" предлагают 55-летнему итальянскому специалисту контракт на три года с заработной платой 8 миллионов евро за сезон плюс бонусы.
При этом предполагается, что в Наполи Конте может сменить Массимилиано Аллегри.
Конте уже возглавлял Ювентус с 2011 по 2014 год, завоевав с туринцами три чемпионства.
Напомним, что накануне Ювентус добыл последнюю путевку в Лигу чемпионов от Италии.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!