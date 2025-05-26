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Футбол

Ювентус собирается вернуть тренера-чемпиона

Туринцы предлагают контракт алленаторе Наполи и своему экс-наставнику Антонио Конте.
Вчера, 14:31       Автор: Игорь Мищук
Антонио Конте / Getty Images
Антонио Конте / Getty Images

Ювентус планирует сменить на посту главного тренера хорвата Игора Тудора.

Как утверждает журналист DAZN Орацио Аккомандо, туринский клуб собирается вернуть своего бывшего наставника Антонио Конте, который ныне возглавляет Наполи и привел партенопейцев к чемпионству в этом сезоне.

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По информации источника, "бьянконери" предлагают 55-летнему итальянскому специалисту контракт на три года с заработной платой 8 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

При этом предполагается, что в Наполи Конте может сменить Массимилиано Аллегри.

Конте уже возглавлял Ювентус с 2011 по 2014 год, завоевав с туринцами три чемпионства.

Напомним, что накануне Ювентус добыл последнюю путевку в Лигу чемпионов от Италии.

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