Ювентус собирается вернуть тренера-чемпиона

Ювентус планирует сменить на посту главного тренера хорвата Игора Тудора.

Как утверждает журналист DAZN Орацио Аккомандо, туринский клуб собирается вернуть своего бывшего наставника Антонио Конте, который ныне возглавляет Наполи и привел партенопейцев к чемпионству в этом сезоне.

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По информации источника, "бьянконери" предлагают 55-летнему итальянскому специалисту контракт на три года с заработной платой 8 миллионов евро за сезон плюс бонусы.

При этом предполагается, что в Наполи Конте может сменить Массимилиано Аллегри.

Конте уже возглавлял Ювентус с 2011 по 2014 год, завоевав с туринцами три чемпионства.

Напомним, что накануне Ювентус добыл последнюю путевку в Лигу чемпионов от Италии.

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