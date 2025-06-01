Один из лидеров ПСЖ прокомментировал победу в Лиге чемпионов

Полузащитник ПСЖ Витинья высказался о триумфе в Лиге чемпионов.

По словам португальца, фанаты - главная причина того, что удалось парижанам.

"Фанаты - главная причина, почему мы хотели выиграть этот трофей, впрочем, мы хотели этого по многим причинам. Это наша мечта, моя мечта, и я счастлив, что мы ее осуществили.

Этот триумф много говорит об этой группе исполнителей. Это невероятная команда, и результат не был достигнут благодаря магии. Теперь мы будем праздновать", - сказал Витинья для TNT Sports.

Напомним, на ISPORT есть видеообзор финала Лиги чемпионов.

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