Один из лидеров ПСЖ прокомментировал победу в Лиге чемпионов
Витинья посвятил триумф болельщикам.
Полузащитник ПСЖ Витинья высказался о триумфе в Лиге чемпионов.
По словам португальца, фанаты - главная причина того, что удалось парижанам.
"Фанаты - главная причина, почему мы хотели выиграть этот трофей, впрочем, мы хотели этого по многим причинам. Это наша мечта, моя мечта, и я счастлив, что мы ее осуществили.
Этот триумф много говорит об этой группе исполнителей. Это невероятная команда, и результат не был достигнут благодаря магии. Теперь мы будем праздновать", - сказал Витинья для TNT Sports.
Напомним, на ISPORT есть видеообзор финала Лиги чемпионов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!