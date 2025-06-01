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Футбол

Байер может запросить обмен игроками при сделке с Виртцем

Немецкий клуб интересуется Джарреллом Куанса.
Вчера, 22:59       Автор: Андрей Безуглый
Джарелл Куанса / Getty Images
Джарелл Куанса / Getty Images

Байер раздумывает над тем, чтобы запросить у Ливерпуля кого-то из их игроков, пишет Флориан Плеттенберг.

Немецкий клуб раздумывает над тем, чтобы включить в сделку по Флориану Виртцу кого-то из игроков мерсисайдцев.

Байеру интересен только Джаррелл Куанса, однако также клуб может согласиться на обмен на кого-то из полузащитников.

При этом пока еще никакое решение не принято, стороны ведут переговоры и пока неясно даже, когда они завершатся.

Ранее также сообщалось, что Ювентус решил выйти из дорогостоящей сделки.

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