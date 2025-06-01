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Футбол

Ювентус решил не бороться за дорогостоящего форварда

Виктор Осимхен более не интересет итальянскому гранду.
Вчера, 21:33       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Осимхен / Getty Images
Виктор Осимхен / Getty Images

Нападающий Наполи Виктор Осимхен все же не перейдет в Ювентус, пишет Альфредо Педулла.

Напомним, "бьянконери" активно интересовались нигерийцем, но в итоге решили полностью отказаться от сделки.

Основной причиной журналист называет то, что в клубе готовятся к уходу спортивного директора Кристиано Джунтоли. А именно он был инициатором этого трансфера.

Вероятней всего, Осимхен переедет в Саудовскую Аравию, Аль-Хиляль уже предлагал форварда сочный контракт.

А другой итальянский клуб Лацио готовится можек приходу нового тренерат сменить клуб.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус Виктор Осимхен

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