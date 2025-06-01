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Футбол

Лацио вернет тренера, который был уволен год назад

Маурицио Сарри вернется в Рим.
Вчера, 19:10       Автор: Андрей Безуглый
Маурицио Сарри / Getty Images
Маурицио Сарри / Getty Images

Лацио намерен вернуть своего бывшего тренера, пишет Sky Sport.

Издание утверждает, что римский клуб согласовал контракт с Маурицио Сарри.

Напомним, что 67-летний специалист уже возглавлял Лацио с 2021 по 2024 год. Сарри был отправлен в отставку в марте 2024 года после четырех поражений подряд.

Сейчас же Сарри снова вернется в Лацио. Официально представить специалиста должны уже в ближайшие дни.

Ранее также стала известна судьба Симоне Индзаги.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: лацио Маурицио Сарри

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