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Футбол

На Дьокереша появился неожиданный претендент

Атлетико уверен, что сумеет оформить трансфер.
Сегодня, 15:22       Автор: Андрей Безуглый
Виктор Дьокереш / Getty Images
Виктор Дьокереш / Getty Images

Атлетико решил поучаствовать в гонке за Виктором Дьокерешем, пишет Diario Sport.

Напомним, что 26-летний швед является целью для многих европейских клубов, однако его ценник усложняет возможный перреход.

Отступные форварда составляют 100 млн евро, однако Атлетико уверен, что сумеет провернуть трансфер всего за 60-70 млн.

Клуб намерен продать Анхеля Корреа, но даже с приходом Дьокереша в клубе останутся Альварес, Гризманн и Серлот.

Ранее также Штутгарт назвал цену на своего лидера.

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