ПСЖ может выкупить лучшего вратаря Лиги 1

Люка Шевалье может пойти на повышение.

ПСЖ рассматрривает кандидатуры на случай ухода Джанлуиджи Доннаруммы, пишет L’Equipe.

Напомним, что стороны все еще не договорились о новом контракте, так что, вероятно, итальянец покинет летом клуб.

Больше всего ПСЖ привлекает кипер Лилля Люка Шевалье.

В прошедшем сезоне 23-летний француз был признан лучшим голкипером Лиги 1. Трансфермаркт оценивает его в 30 млн евро.

Ранее также стало известно, что легенда Атлетико решил остаться в клубе.

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