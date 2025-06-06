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Футбол

Арсенал начал переговоры с немецким клубом по трансферу нападающего

Беньямин Шешко все же может сменить чемпионат.
Вчера, 18:40       Автор: Андрей Безуглый
Беньямин Шешко / Getty Images
Беньямин Шешко / Getty Images

Арсенал начал обсуждать с РБ Лейпцигом потенциальный трансфер, пишет Sky Sports.

Лондонский клуб раздумывает над покупкой Беньямина Шешко, который стал лучшим форвардом команды в прошедшем сезоне.

Ранее "быки" отказывались продавать словенца, однако после непопадания в Лигу чемпионов клуб изменил свое мнение.

Пока еще Арсенал не делал официальное предложение, так как клуб все еще оценивает варианты. Трансфермаркт оценивает Беньямина Шешко в 70 млн евро.

Ранее также лучший бомбардир другого чемпионата оказался близок к смене прописки.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Беньямин Шешко

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