Канада - Украина 4:2 обзор матча и видео голов

Обзор одного из худших матчей нашей команды.

В канадском городе Торонто состоялся товарищеский поединок между национальными сборными Украины и Канады.

Хозяева лучше начали встречу и уже за полчаса забили трижды.

Показать вменяемый ответ игроки сборной Украины не смогли, у них ничего не получалось и в итоге Канада забила четвертый гол, а затем имела еще несколько классных моментов.

Лишь на последних минутах украинцы забили два мяча, которые уже ничего не решали.

Канада - Украина 4:2

Голы: Д. Дэвид, 4, 24, П. Дэвид, 31, Бьюкенен, 82 - Забарный, 89, Зинченко (пенальти), 90+2

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