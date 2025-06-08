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Ребров: Не могу сказать, что команда играла очень плохо

Наставник прокомментировал поражение сборной.
Сегодня, 07:55       Автор: Василий Войтюк
Сергей Ребров / Getty Images
Сергей Ребров / Getty Images

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров на послематчевой пресс-конференции поделился мнениями о поединке против Канады, который его команда проиграла без шансов.

"Конечно, усталость есть, но Канада в такой же ситуации, многие игроки играют в Европе. Они готовились очень серьезно, ведь они хозяева ЧМ".

Ребров не считает, что его подопечные показали плохой уровень игры или самоотдачи.

"Мы старались. Я не могу сказать, что команда играла очень плохо, но мы допустили несколько серьезных ошибок в защите. К тому же мы не забили в первом тайме, хотя имели отличные моменты".

Также тренер попытался оправдать провальный матч команды тем, что игроки не смогли настроиться на поединок со статусом "общительный".

"Но это товарищеский матч. Футболисту это говорят и он не может быть заряжен на сто процентов".

На ISPORT можно просмотреть видео-нарезку голов и лучших моментов матча Канада - Украина. Следующую встречу подчиненные ребра проведут против Новой Зеландии в ночь на 11 июня.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины Сергей Ребров

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