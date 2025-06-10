Лидер Милана ведет переговоры с испанским грандом

Защитник Милана Тео Эрнандес планирует покинуть клуб, пишет Фабрицио Романо.

Как утверждает инсайдер, сейчас 28-летний француз ведет переговоры с мадридским Атлетико.

Ранее, напомним, на игрока претендовал Аль-Хиляль, который договорился с Миланом, но получил отказ от самого Тео.

Теперь же защитник ведет переговоры с "матрацниками", которая пока не спешат делать официальное предложение.

Отметим, что ранее Милан не сумел договориться с Челси.

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