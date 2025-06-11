Нико Вильямс рассматривает предложение о переходе в Баварию

Игрок уже дал понять, что заинтересован в трансфере.

Нападающий Атлетика Нико Уильямс ведет переговоры с Баварией, сообщает Флориан Плеттенберг.

Испанский игрок выразил готовность перейти в мюнхенский клуб, потому Эберль и Фройнд начали переговоры с агентами Нико.

Они передали мюнхенцам требования игрока. Уильямс хочет получать не менее 20 млн евро в год. Пока стороны все еще ведут переговоры.

Также, напомним, что в контракте игрока прописаны 60 млн евро отступных, которые Баварии придется активировать, чтобы заполучить Уильямса.

Альтернативой для Баварии является Брэдли Барколя, однако его подписание очень маловероятное.

Ранее также сообщалось, что Джейдон Санчо вернется в Манчестер Юнайтед.

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