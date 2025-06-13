Рома Довбика продлит контракт со своим лидером

Итальянская Рома смогла сохранить своего лидера.

Как сообщает Николо Скира, "волки" договорились о новом контракте с 25-летним голкипером Миле Свиларом. Соглашение будет рассчитано до 2029 или 2030 года.

Серб будет зарабатывать 3,5 млн евро за сезон + бонусы за командные и личные успехи.

В сезоне-2024/25 Свилар провел 51 матч во всех турнирах, где в 19 поединках сохранил ворота "сухими".

Миле интересовались ряд клубов, например, Галатасарай, Челси и Милан.

Напомним, что Рома вернула свой традиционный логотип.

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