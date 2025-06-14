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Футбол

МЮ готов присоединиться к разграблению Борнмута

"Вишни" вынуждены будут перестраивать команду в межсезонье.
Сегодня, 16:36       Автор: Антон Федорцив
Джастин Клюйверт / Getty Images
Джастин Клюйверт / Getty Images

Очередной исполнитель английского Борнмута попал на радары именитых клубов Премьер-лиги. Манчестер Юнайтед нацелился на атакующего полузащитника Джастина Клюйверта, сообщает CaughtOffside.

"Красных дьяволов" привлекла универсальность нидерландца. Он может закрыть позиции в центре и на обоих флангах атаки. "Вишни" стремятся выручить за Клюйверта 50-55 млн евро. Конкуренцию МЮ составит Ньюкасл.

В минувшем сезоне Клюйверт провел 39 матчей во всех турнирах, в которых забил 13 мячей и отдал 8 результативных передач. В рядах сборной Нидерландов он сыграл 7 поединков. Контракт хавбека с Борнмутом действует до лета 2028 года.

Тем временем французский ПСЖ приблизился к покупке защитника Борнмута Ильи Забарного.

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