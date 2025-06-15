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Футбол

Романо обновил статус перехода Забарного в ПСЖ

Украинец малыми шагами движется к триумфатору Лиги чемпионов.
Сегодня, 13:25       Автор: Антон Федорцив
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

Защитник английского Борнмута Илья Забарный приблизил трансфер в Пари Сен-Жермен. Украинский центрбек согласился с условиями личного контракта с чемпионом Франции, утверждает инсайдер Фабрицио Романо в X.

В случае перехода Забарный подпишет 5-летний договор с парижанами. ПСЖ ведет переговоры с "вишнями" по сумме отступных за защитника. В настоящее время стороны не пришли к согласию относительно размера компенсации за украинца.

Забарный отыграл за Борнмут 2,5 сезона. Во всех турнирах он провел 86 матчей (1 гол) за английский клуб. Контракт с "вишнями" рассчитан до лета 2029 года.

Параллельно ПСЖ рассматривает продажу нападающего Гонсалу Рамуша.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: борнмут ПСЖ Илья Забарный

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