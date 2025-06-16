Фердинанд - о Фернандеше: На его месте, думаю, мне было бы трудно сказать "нет"

Легенда Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд признался, что впечатлен Бруну Фернандешем.

Напомним, недавно португалец отклонил многомиллионное предложение от саудовского клуба.

Фердинанд признался, что вряд ли смог сделать также. А еще заявил, что это говорит и о большой преданности хавбека Манчестер Юнайтед.

Я понимаю, что это бизнес. Но, думаю, он мыслил так: "У меня есть незаконченные дела в Юнайтед. Есть вещи, которые я хочу сделать здесь. Да, мне здесь хорошо платят. Болельщики любят меня". Думаю, он хочет отплатить за все, что получил. Так что я не испытываю к нему ничего, кроме уважения.

Я бы на сто процентов понял его уход. Но тот факт, что он остался и сказал «мне еще многое предстоит сделать здесь», характеризует его как человека, а также является еще одной причиной, по которой тренеры с готовностью отдают ему капитанскую повязку.

На его месте, думаю, мне было бы трудно сказать "нет". Я должен быть честен