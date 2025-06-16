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Фердинанд - о Фернандеше: На его месте, думаю, мне было бы трудно сказать "нет"

Португалец завоевал уважение легенды.
Вчера, 23:40       Автор: Андрей Безуглый
Бруну Фернандеш / Getty Images
Бруну Фернандеш / Getty Images

Легенда Манчестер Юнайтед Рио Фердинанд признался, что впечатлен Бруну Фернандешем.

Напомним, недавно португалец отклонил многомиллионное предложение от саудовского клуба.

Фердинанд признался, что вряд ли смог сделать также. А еще заявил, что это говорит и о большой преданности хавбека Манчестер Юнайтед.

Единственное, о чем это говорит, – это о преданности. И я думаю, что это слово используется довольно часто, но мы нечасто видим ее проявление со стороны клубов и игроков. 

Я понимаю, что это бизнес. Но, думаю, он мыслил так: "У меня есть незаконченные дела в Юнайтед. Есть вещи, которые я хочу сделать здесь. Да, мне здесь хорошо платят. Болельщики любят меня". Думаю, он хочет отплатить за все, что получил. Так что я не испытываю к нему ничего, кроме уважения.

Я бы на сто процентов понял его уход. Но тот факт, что он остался и сказал «мне еще многое предстоит сделать здесь», характеризует его как человека, а также является еще одной причиной, по которой тренеры с готовностью отдают ему капитанскую повязку.

На его месте, думаю, мне было бы трудно сказать "нет". Я должен быть честен

Ранее также сообщалось, что саудовский клуб готов купить одного из лучших форвардов Европы.

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