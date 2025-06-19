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Рома вернет своего бывшего спортивного директора

Фредерик Массара снова будет работать в Риме.
Сегодня, 12:30       Автор: Андрей Безуглый
Фредерик Массара / Getty Images
Фредерик Массара / Getty Images

Рома решила вернуть Фредерика Массару на должность спортивного директора, утверждает Джанлука ди Марцио.

Напомним, накануне римский клуб уволил Флорана Гизольфи, и теперь ищет нового функционера.

Ди Марцио пишет, что, вероятней всего, Рома вернет на эту должность Массару, который работал в клубе с 2011 по 2019 год.

Затем функционер перешел в Милан, но не сумел там закрепиться и отправился в Ренн. Однако и оттуда ушел в мае этого года.

Ранее также сообщалось, что Рому может покинуть звездный хавбек.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома

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