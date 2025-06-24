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Футбол

Ньюкасл пытался подписать экс-игрока Манчестер Юнайтед

Ноттингем отказался продавать Энтони Элангу.
Сегодня, 18:39       Автор: Андрей Безуглый
Энтони Эланга / Getty Images
Энтони Эланга / Getty Images

Ньюкасл намеревался выкупить Энтони Элангу, утверждает The Athletic.

"Сороки" связались с Ноттингемом касательно трансфера шведского вингера, однако получили четкий отказ.

На текущий момент в клубе раздумывают, попытаться убедить "лесников" или же переключиться на другие варианты.

Альтернативами Эланги считаются Мохамед Кудус и Энтойн Семеньо.

Интересно, что первоначальное предложение Ньюкасла составило 45 млн евро. Из них, предположительно, 20% должен был бы получить Манчестер Юнайтед.

Ранее также сообщалось, что Фенербахче договорился с игроком МЮ.

 

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