Лион исключен из Лиги 1

Лион был понижен в классе, сообщает RMC Sport.

Напомним, что у французского гранда есть серьезные финансовые проблемы, которые и стали причиной исключения клуба из Лиги 1.

Сообщается, что клуб имеет более 500 млн евро долга, который клуб не в состоянии погасить.

Сегодня владелец Лиона Джон Текстор пытался убедить национальную комиссию не понижать клуб, однако его доводы признали недостаточными.

На текущий момент Лион будет вынужден играть в Лиге 2, однако клуб все еще может подать апелляцию.

Ранее также сообщалось, что другой французский клуб не смог подписать топ-вратаря.

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