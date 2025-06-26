Турецкий клуб близок к покупке полузащитника Шахтера - источник

Турецкий Трабзонспор ведет активную работу над подписанием полузащитника донецкого Шахтера Артема Бондаренко.

Как утверждает местное издание Taka Gazete, стороны уже достигли существенного прогресса в переговорах по поводу перехода 24-летнего футболиста "горняков".

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По информации источника, турецкий клуб, который пытался подписать Бондаренко еще в январе, заплатит за игрока 6-7 миллионов евро.

Напомним, что в составе Трабзонспора уже выступает три украинца: Арсений Батагов, Александр Зубков и Даниил Сикан.

Бондаренко в минувшем сезоне провел за Шахтер во всех турнирах 41 матч, отличившись 12 голами и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Лацио и Ноттингем Форест заинтересованы в подписании украинца из Трабзонспора Арсения Батагова.

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