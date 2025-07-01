УЕФА отстранил от еврокубков словацкий клуб с украинцем в составе

ДАК 1904 попал под санкции за нарушение правил собственности, но подает апелляцию.

УЕФА официально отстранил от участия в еврокубках словацкий ДАК 1904 из Дунайской Стреды, который должен был выступать в квалификации Лиги конференций в сезоне-2025/26.

Такое решение было принято после рассмотрения дела о нарушении правила о многоклубной собственности со стороны словацкого ДАК 1904 и венгерского Дьера, сообщает официальный сайт Европейского футбольного союза.

Причиной отстранения стало то, что владельцем обоих клубов является словацкий бизнесмен венгерского происхождения Оскар Вилаги.

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Тем не менее ДАК 1904, за который выступает украинский защитник Тарас Качараба, не согласился с санкциями со стороны УЕФА и уже официально объявил, что подает апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне.

В словацком клубе утверждают, что оба клуба - это две отдельные юридические и экономические структуры, каждая из которых работает через фонды, возглавляемые различными бенефициарами. Также отмечается, что конечным бенефициаром Дьера является дочь Оскара Вилаги - Река Вилаги.

Если апелляция ДАК 1904 будет отклонена, то победитель пары первого раунда квалификации Лиги конференций Урарту (Армения)/Неман (Беларусь), с которым должна была дальше встретиться словацкая команда, сразу пройдет в третий раунд отбора.

Ранее сообщалось, что донецкий Шахтер узнал соперника в случае вылета в Лигу конференций.

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