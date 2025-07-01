Милан согласовал трансфер опорника сборной Италии

Милан подпишет Самуэле Риччи, сообщает Джанлука ди Марцио.

23-летний хавбек Торино присоединится к "россонери" за 23 млн евро плюс некоторые бонусы. Также Торино получит процент от будущей продажи игрока.

Также известно, что опорник подпишет четырехлетний контракт с зарплатой в 2 млн евро в год.

Уже 3 июля Риччи должен прибыть на базу Милана, где он пройдет медосмотр и подпишет контракт.

В прошлом сезоне талантливый хавбек провел 36 матчей, отличившись одним голом и двумя ассистами.

Ранее также сообщалось, что Болонья тоже близка к новому трансферу.

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