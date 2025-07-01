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Новичок АПЛ провернул рекордный трансфер

Хабиб Диарра имеет большой потенциал.
Сегодня, 20:40
Хабиб Диарра / safc.com
Хабиб Диарра / safc.com

Сандерленд представил нового полузащитника клуба.

21-летний Хабиб Диарра стал новым игроком "черных котов", перейдя из Страсбурга.

Сенегалец стал новым трансферным рекордом Сандерленда. Клуб заплатил за него 35,5 млн евро с учетом бонусов.

Предыдущим рекордом клуба была покупка Энцо ле Фи из Ромы, который был куплен несколько ранее.

В прошлом сезоне Диарра провел 33 матча в Лиге 1, отметившись пятью голами и шестью ассистами.

Ранее также английские клубы заинтересовались воспитанником Реала

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сандерленд

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