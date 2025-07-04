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Футбол

Конкурент Довбика сменит клубную прописку

Элдор Шомуродов станет игроком Башакшехира.
Сегодня, 12:55       Автор: Василий Медвидь

Нападающий Ромы Элдор Шомуродов перейдет в новый клуб.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, турецкий Истанбул Башакшехир достиг договоренности о трансфере узбека. Форвард пополнит ряды столичного коллектива на правах аренды с возможностью выкупа.

Пункт о выкупе станет обязательным при выполнении условий, которые не раскрываются. Сумма составляет 7 млн евро.

В прошлом сезоне Шомуродов провел 37 матчей, в которых отличился 7 мячами и отдал 5 ассистов.

Напомним, ранее сообщалось, что экс-игрок Ромы выступил в защиту Довбика.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Элдор Шомуродов

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