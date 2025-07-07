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Футбол

Мбаппе отозвал свою жалобу против ПСЖ

При этом тяжба, касающая 55 млн евро компенсации, все еще идет.
Сегодня, 20:02       Автор: Андрей Безуглый
Килиан Мбаппе / Getty Images
Килиан Мбаппе / Getty Images

Форвард Реала Килиан Мбаппе отозвал жалобу против своего бывшего клуба, сообщает L’Equipe.

Напомним, ранее француз обвинил ПСЖ в психологическом давлении, когда его якобы вынудили подписать новый контракт до 2023 года.

Тем не менее уже в понедельник, 7 июля, адвокаты футболиста отозвали эту жалобу.

При этом судебная тяжба между сторонами касательно 55 млн евро все еще продолжается. Как минимум Мбаппе хочет уладить все вопросы поскорее, чтобы сосредоточиться исключительно на футболе.

Ранее также сообщалось, что саудовский клуб связался с Лионелем Месси.

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