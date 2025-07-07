Аллегри назвал главную цель Милана на следующий сезон
Специалист не скрывает амбиций.
Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри заявил, что команда намерена бороться за Лигу чемпионов.
По словам специалист, такой клуб, как Милан, должен думать исключительно о попадании в главный еврокубковый турнир.
Думаю, что главная цель для такой команды, как Милан — это играть в Лиге чемпионов. Нам нужно быть там по итогам сезона.
Нам необходимо вывести Милан в Европу и особенно в Лигу чемпионов — это та задача, которую мы все держим в голове и которую можно достичь только работой. Нет смысла делать заявления о Скудетто. Ход чемпионата все скажет сам за себя. Каждый день нужно работать и бороться за три очка в каждом матче
Ранее также Аллегри подтвердил громкий трансфер "россонери".
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!