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Аллегри назвал главную цель Милана на следующий сезон

Специалист не скрывает амбиций.
Вчера, 23:35       Автор: Андрей Безуглый
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри заявил, что команда намерена бороться за Лигу чемпионов.

По словам специалист, такой клуб, как Милан, должен думать исключительно о попадании в главный еврокубковый турнир.

Думаю, что главная цель для такой команды, как Милан — это играть в Лиге чемпионов. Нам нужно быть там по итогам сезона.

Нам необходимо вывести Милан в Европу и особенно в Лигу чемпионов — это та задача, которую мы все держим в голове и которую можно достичь только работой. Нет смысла делать заявления о Скудетто. Ход чемпионата все скажет сам за себя. Каждый день нужно работать и бороться за три очка в каждом матче

Ранее также Аллегри подтвердил громкий трансфер "россонери".

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

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