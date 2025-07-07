Ньюкасл согласовал трансфер воспитанника Манчестер Юнайтед
Энтони Эланга присоединится к "сорокам".
Ньюкасл сумел убедить Ноттингем продать Энтони Элангу, пишет Фабрицио Романо.
"Лесники" все же решили принять предложение Ньюкасла в размере 65 млн евро.
Также клуб уже успел согласовать долгосрочный контракт с самим шведом, однако его детали пока неизвестны.
Напомним, что Эланга присоединился к Ноттингему в 2023 году за 16 млн евро. Однако при трансфере Манчестер Юнайтед включил в сделку процент с будущей продажи, предположительно, 20%.
В прошлом сезоне швед провел все 38 матчей в АПЛ, отметившись 6 голами и 11 ассистами.
Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити решил расстаться с игроком, которого подписали этой зимой.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!