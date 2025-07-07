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Ньюкасл согласовал трансфер воспитанника Манчестер Юнайтед

Энтони Эланга присоединится к "сорокам".
Вчера, 23:57       Автор: Андрей Безуглый
Энтони Эланга / Getty Images
Энтони Эланга / Getty Images

Ньюкасл сумел убедить Ноттингем продать Энтони Элангу, пишет Фабрицио Романо.

"Лесники" все же решили принять предложение Ньюкасла в размере 65 млн евро.

Также клуб уже успел согласовать долгосрочный контракт с самим шведом, однако его детали пока неизвестны.

Напомним, что Эланга присоединился к Ноттингему в 2023 году за 16 млн евро. Однако при трансфере Манчестер Юнайтед включил в сделку процент с будущей продажи, предположительно, 20%.

В прошлом сезоне швед провел все 38 матчей в АПЛ, отметившись 6 голами и 11 ассистами.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити решил расстаться с игроком, которого подписали этой зимой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Эланга

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