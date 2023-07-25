Середняк АПЛ объявил о подписании вингера Манчестер Юнайтед

Атакующий полузащитник Манчестер Юнайтед Энтони Эланга стал игроком Ноттингем Форест.

21-летний швед подписал контракт до 2028 года. Трансфер обошелся в 15 млн фунтов.

From Malmö to Manchester to Nottingham.



Welcome to your new home, @AnthonyElanga ✍️ pic.twitter.com/fg7RAtTr6Z — Nottingham Forest (@NFFC) July 25, 2023

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В минувшем сезоне на счету Эланга всего один ассист в 16 матчах АПЛ.

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