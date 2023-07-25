iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Середняк АПЛ объявил о подписании вингера Манчестер Юнайтед

Эланга перебрался в Ноттингем Форест.
Сегодня, 14:53
Энтони Эланга / Getty Images
Энтони Эланга / Getty Images

Атакующий полузащитник Манчестер Юнайтед Энтони Эланга стал игроком Ноттингем Форест.

21-летний швед подписал контракт до 2028 года. Трансфер обошелся в 15 млн фунтов.

Читай также: Манчестер Юнайтед находится в шаге от подписания игрока-открытия ЧМ-2022

В минувшем сезоне на счету Эланга всего один ассист в 16 матчах АПЛ.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Ноттингем Форест Энтони Эланга

Статьи по теме

Манчестер Юнайтед и Челси отказались от трансфера Мбаппе Манчестер Юнайтед и Челси отказались от трансфера Мбаппе
Манчестер Юнайтед находится в шаге от подписания игрока-открытия ЧМ-2022 Манчестер Юнайтед находится в шаге от подписания игрока-открытия ЧМ-2022
Манчестер Юнайтед хотел купить вратаря Милана, но продажа Тонали все испортила Манчестер Юнайтед хотел купить вратаря Милана, но продажа Тонали все испортила
Середняк АПЛ серьезно намерен приобрести Магуайра Середняк АПЛ серьезно намерен приобрести Магуайра
Помочь журналистам

Видео

Пике, Ибрагимович и другие: Футболисты, которые закончили карьеру в сезоне-2022/23
Пике, Ибрагимович и другие: Футболисты, которые закончили карьеру в сезоне-2022/23

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Байндль и Снигур высоко поднялись, Свитолина первая ракетка Украины
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка третьего отборочного раунда Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Алькарас - первая ракетка мира, Сачко - лучший из Украины
просмотров

Последние новости

Европа15:54
ПСЖ без Мбаппе не смог обыграть Ан-Наср Роналду
Киберспорт15:31
Counter Strike: Расписание и результаты турниров на 2023 год
Европа15:20
Манчестер Юнайтед и Челси отказались от трансфера Мбаппе
Европа14:53
Середняк АПЛ объявил о подписании вингера Манчестер Юнайтед
Футбол14:45
Ворскла - Дила: где смотреть матч квалификации Лиги конференций
Другие страны14:30
Швейцария и Норвегия не выявили победителя: обзор матчей чемпионата мира среди женщин
Европа14:30
Новые формы футбольных команд на следующий сезон
Европа14:21
Манчестер Сити представил третью форму на сезон-2023/24
Европа14:15
Пике, Ибрагимович и другие: Футболисты, которые закончили карьеру в сезоне-2022/23
Украина14:04
Новости компаний: FAVBET и «Динамо» прекращают сотрудничество
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK