Середняк АПЛ объявил о подписании вингера Манчестер Юнайтед
Эланга перебрался в Ноттингем Форест.
Атакующий полузащитник Манчестер Юнайтед Энтони Эланга стал игроком Ноттингем Форест.
21-летний швед подписал контракт до 2028 года. Трансфер обошелся в 15 млн фунтов.
From Malmö to Manchester to Nottingham.— Nottingham Forest (@NFFC) July 25, 2023
Welcome to your new home, @AnthonyElanga ✍️ pic.twitter.com/fg7RAtTr6Z
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В минувшем сезоне на счету Эланга всего один ассист в 16 матчах АПЛ.
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