iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Рома Довбика продлит контракт с лидером команды

Миле Свилар свяжет свое будущее с "волками".
Сегодня, 12:20       Автор: Василий Медвидь

Итальянская Рома подпишет долгосрочный контракт с лидером команды.

Как сообщает Фабрицио Романо, «волками» удалось сохранить Миле Свилара. Стороны близки к завершению переговоров по условиям нового соглашения.

Сербский вратарь подпишет контракт на 5 лет. Официальное объявление можно ожидать на этой неделе.

Свилар рад остаться в Роме, несмотря на интерес со стороны других клубов. Римляне никогда не сомневались в успешности переговоров.

Напомним, ранее сообщалось, что Рома хочет подписать конкурента для Довбика.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома Миле Свилар

Статьи по теме

Рома нашла в Лечче конкурента для Довбика Рома нашла в Лечче конкурента для Довбика
Конкурент Довбика сменит клубную прописку Конкурент Довбика сменит клубную прописку
Бывший игрок Ромы высказался о критике в адрес Довбика Бывший игрок Ромы высказался о критике в адрес Довбика
Милан распрощался с арендованным у Ромы форвардом Милан распрощался с арендованным у Ромы форвардом

Видео

Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ
Мексика стала обладательницей Золотого кубка КОНКАКАФ

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Флуминенсе - Челси в полуфинале КЧМ-2025, старт квалификации Лиги чемпионов
просмотров
Свитолина покинула Уимблдон после поражения от Мертенс
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Другие13:44
"Отличная работа, федерация": Харлан отреагировала на допуск безфлаговых спортсменов на чемпионат мира
Европа13:18
Ювентус готов продать своего основного форварда за небольшие деньги
Бокс12:59
"Давайте наделаем шума": Шелестюк отреагировал на победное возвращение в ринг
Другие12:22
"Нейтралок", среди которых майор армии РФ, пустили на чемпионат мира по фехтованию
Европа12:20
Рома Довбика продлит контракт с лидером команды
Другие страны11:29
Экс-звезда ПСЖ сменил клуб в Катаре
Бокс10:58
"Должен был приехать четыре года назад": Фьюри заявил о готовности посетить Россию
НБА10:32
Финалист НБА потерял звездного игрока на следующий сезон
Бокс09:59
"Все будут в шоке": Дюбуа заявил, что готов удивить в реванше с Усиком
Теннис09:35
Первая ракетка Украины среди юниоров отказался давать интервью на украинском
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK