Рома Довбика продлит контракт с лидером команды

Миле Свилар свяжет свое будущее с "волками".

Итальянская Рома подпишет долгосрочный контракт с лидером команды.

Как сообщает Фабрицио Романо, «волками» удалось сохранить Миле Свилара. Стороны близки к завершению переговоров по условиям нового соглашения.

Сербский вратарь подпишет контракт на 5 лет. Официальное объявление можно ожидать на этой неделе.

Свилар рад остаться в Роме, несмотря на интерес со стороны других клубов. Римляне никогда не сомневались в успешности переговоров.

Напомним, ранее сообщалось, что Рома хочет подписать конкурента для Довбика.

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