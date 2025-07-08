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Футбол

ПСЖ организовал бесплатную поездку для своих фанатов на финальные матчи КЧМ

Клуб решил так отблагодарить болельщиков.
Сегодня, 20:22       Автор: Андрей Безуглый
ПСЖ / Getty Images
ПСЖ / Getty Images

ПСЖ решил обзавестись мощной поддержкой на финальные матчи КЧМ, пишет RMC Sport.

Парижский клуб организует поездку на финальные матчи турнира для нескольких сотен своих болельщиков.

Предложение включает билеты туда и обратно, проживание в гостинице, билеты на матч с Реалом, а также билеты на финал, если клуб пройдет туда.

Уже сегодня фанаты парижан, которые согласились на предложение вылетели в США.

В ПСЖ заявили, что хотели сохранить акцию в тайне, так как ее главной целью было выразить благодарность фанатам, а не заработать какие-то очки престижа.

Напомним, что сегодня состоится первый полуфинал между Челси и Флуминенсе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ

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