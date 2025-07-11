Милан намерен подписать форварда в ближайшее время

В шорт-лист "россонери" попал даже Николас Джексон.

Милан составил шорт-лист форвардом, утверждает La Gazzetta dello Sport.

Ранее уже сообщалось, что "россонери" рассматривают возможность подписания Виктора Бонифасе.

Однако, как пишет издание, нигериец является не единственным вариантом. Клуб очень хочет купить нового форварда в пару к Сантьяго Хименесу.

Кроме нападающего Байера Милан активно интересуется Душаном Влаховичем, от которого пытается избавиться Ювентус. Однако эту сделку будет сложно реализовать.

А еще одним вариантом в последние дни стал Николас Джексон. Милан ждет возвращения Челси с КЧМ, чтобы обсудить возможность перехода.

Ранее также сообщалось, что Дьекереш не вернулся в Спортинг.

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