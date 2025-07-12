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Футбол

Забарный получит нового партнера

Джордже Петрович присоединится к Борнмуту.
Сегодня, 00:48       Автор: Андрей Безуглый
Джордже Петрович / Getty Images
Джордже Петрович / Getty Images

Борнмут договорился с Челси о трансфере Джордже Петровича, пишет  The Athletic.

25-летний голкипер обошелся "вишням" в 25 млн фунтов, и уже на следующей неделе пройдет медицинское обследование.

Как сообщает издание, Петрович подпишет с Борнмутом пятилетний контракт.

Прошлый сезон серб провел в аренде в Страсбурге, где пропустил 38 мячей в 31 матче. А за Челси Петрович провел 31 матч, пропустив 44 гола.

Ранее также о новом трансфере объявил Ньюкасл.

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