Забарный получит нового партнера

Борнмут договорился с Челси о трансфере Джордже Петровича, пишет The Athletic.

25-летний голкипер обошелся "вишням" в 25 млн фунтов, и уже на следующей неделе пройдет медицинское обследование.

Как сообщает издание, Петрович подпишет с Борнмутом пятилетний контракт.

Прошлый сезон серб провел в аренде в Страсбурге, где пропустил 38 мячей в 31 матче. А за Челси Петрович провел 31 матч, пропустив 44 гола.

Ранее также о новом трансфере объявил Ньюкасл.

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