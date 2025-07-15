Перспективный украинский вратарь может оказаться в топ-клубе европейского чемпионата

18-летний украинский голкипер Александр Петренко может сменить клубную прописку.

Вратарь, который сейчас принадлежит Байеру, проходит просмотр в Славии. Об этом сообщила пресс-служба пражан.

Петренко находился в заявке «красно-белых» на матч против Динамо Дрезден, который состоялся вчера, 14 июля, вместе с 15-летним хавбеком Алексом Жуниором Н'дре, который также проходит просмотр.

Александр провел прошлый сезон в аренде в молодежной команде Виктории Кельн, где сыграл 7 матчей и пропустил 13 мячей. За Байер U-19 на счету голкипера 25 поединков, в которых он семь раз сохранил ворота «сухими» и пропустил 32 мяча.

Напомним, ранее сообщалось, что киевское Динамо интересуется французским центрбеком.

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