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Футбол

Саа: Роналду заслуживает миллиарда фунтов в неделю

Португалец получает заслуженное признание.
Сегодня, 00:52       Автор: Андрей Безуглый
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Экс-нападающий Манчестер Юнайтед Луи Саа считает, что Криштинау Роналду заслуживает всего, что получает в Саудовской Аравии.

Напомним, не так давно 40-летний португалец подписал с Ан-Насром новый контракт на очень внушительную сумму.

Саа считает, что тепершние зарплаты Роналду полностью заслужены из-за его вклада в футбол в регионе и в мире в целом.

Криштиану Роналду – посол футбола в Саудовской Аравии, он привлек туда очень много высококлассных молодых игроков. Роналду заслуживает своего нового контракта, потому что даже в своем возрасте он остается на вершине, что доказал в последних матчах. Это потрясающее достижение, и он заслуживает своего нового контракта, он, вероятно, заслуживает миллиарда фунтов в неделю за то, что он сделал для футбола в обществе.

Ему 40 лет, но он старается так, как будто ему 25, с присущей ему страстью, это невероятно. Он оставил наследие на Ближнем Востоке и во всем мире, он заслуживает контракта больше, чем любой другой игрок в мире, ни один спортсмен не добился этого. Он понимает влияние своего имени, и я очень уважаю то, что он сделал, и то, что он делает сейчас, и то, чего он пытается достичь

Ранее также сообщалось, что Ливерпуль может совершить новый трансферный рекорд.

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