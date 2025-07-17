Манчестер Сити побил трансферный рекорд Норвегии

Тронхеймский Русенборг продал полузащитника Сверре Нюпана. Английский Манчестер Сити выкупил талантливого хавбека, сообщает официальный сайт клуба.

"Горожане" отдали за 18-летнего скандинава 12,5 млн фунтов. Продажа стала самой дорогой в истории чемпионата Норвегии. Нюпан заключил с манкунианцами контракт на 5 лет.

Юниор дебютировал на взрослом уровне в 15 лет. С тех пор Нюпан сыграл за Русенборг 70 поединков во всех турнирах (14 мячей, 11 результативных передач). За плечами хавбека также 6 матчей за молодежную сборную Норвегии.

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