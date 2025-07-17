Манчестер Сити побил трансферный рекорд Норвегии
"Горожане" взяли соотечественника Эрлинга Холанда.
Тронхеймский Русенборг продал полузащитника Сверре Нюпана. Английский Манчестер Сити выкупил талантливого хавбека, сообщает официальный сайт клуба.
"Горожане" отдали за 18-летнего скандинава 12,5 млн фунтов. Продажа стала самой дорогой в истории чемпионата Норвегии. Нюпан заключил с манкунианцами контракт на 5 лет.
Юниор дебютировал на взрослом уровне в 15 лет. С тех пор Нюпан сыграл за Русенборг 70 поединков во всех турнирах (14 мячей, 11 результативных передач). За плечами хавбека также 6 матчей за молодежную сборную Норвегии.
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