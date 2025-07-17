iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Манчестер Сити побил трансферный рекорд Норвегии

"Горожане" взяли соотечественника Эрлинга Холанда.
Вчера, 23:38       Автор: Антон Федорцив
Сверре Нюпан / ФК Манчестер Сити
Сверре Нюпан / ФК Манчестер Сити

Тронхеймский Русенборг продал полузащитника Сверре Нюпана. Английский Манчестер Сити выкупил талантливого хавбека, сообщает официальный сайт клуба.

"Горожане" отдали за 18-летнего скандинава 12,5 млн фунтов. Продажа стала самой дорогой в истории чемпионата Норвегии. Нюпан заключил с манкунианцами контракт на 5 лет.

Юниор дебютировал на взрослом уровне в 15 лет. С тех пор Нюпан сыграл за Русенборг 70 поединков во всех турнирах (14 мячей, 11 результативных передач). За плечами хавбека также 6 матчей за молодежную сборную Норвегии.

Тем временем английский Вулверхэмптон увековечил Диогу Жоту после гибели.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: русенборг Манчестер Сити Сверре Нюпан

Статьи по теме

Легенда АПЛ присоединился к штабу Гвардиолы Легенда АПЛ присоединился к штабу Гвардиолы
Гвардиола посетил концерт Oasis и сфотографировался с детьми Галлахеров Гвардиола посетил концерт Oasis и сфотографировался с детьми Галлахеров
Тоттенхэм собрался перехватить цель Манчестер Сити Тоттенхэм собрался перехватить цель Манчестер Сити
Чемпион молодежного Евро-2025 заинтересовал клубы АПЛ, Серии А и Бундеслиги Чемпион молодежного Евро-2025 заинтересовал клубы АПЛ, Серии А и Бундеслиги

Видео

Усик - Дюбуа: украинец и британец встретятся на пресс-конференции - онлайн-трансляция
Усик - Дюбуа: украинец и британец встретятся на пресс-конференции - онлайн-трансляция

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина и Костюк потеряли позиции, Свентек ворвалась в тройку лучших
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером после победы на Уимблдоне, Сачко сохранил статус лучшего среди украинцев
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Шахтера с Ильвесом и другие поединки квалификации Лиги Европы и Лиги конференций
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли контрольный матч перед стартом в еврокубках
просмотров

Последние новости

НХЛ00:51
Чемпион мира-2024 продлил контракт со середняком НХЛ
Олимпийские виды00:14
Максименко и Конрад принесли Украине первые медали Универсиады-2025
Вчера, 23:38
Европа23:38
Манчестер Сити побил трансферный рекорд Норвегии
Европа23:07
В Саудовской Аравии готовы сделать Винисиуса самым дорогим и высокооплачиваемым футболистом мира
Мотоспорт22:56
Действующий чемпион MotoGP выбрал команду на сезон-2026
Европа22:42
Известный рэпер стал совладельцем британского клуба
Европа22:11
Вулверхэмптон красиво почтил Жоту
Футбол21:55
В Ea Sports FC 26 отказались от русской озвучки
Европа21:36
Атлетико подтвердил трансфер чемпиона мира
Лига конференций21:13
Определился соперник Полесья в Лиге конференций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK