iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Аллегри - о матче с Арсеналом: Милан час играл на равных с одной из лучших команд Европы

Специалист доволен первой игрой своей команды.
Сегодня, 19:45       Автор: Андрей Безуглый
Массимилиано Аллегри / Getty Images
Массимилиано Аллегри / Getty Images

Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри оценил первую игру своей команды.

Напомним, накануне в Сингапуре Милан минимально уступил Арсеналу в товарищеской игре.

Итальянский специалист заявил, что доволен своей командой, но недоволен результатом. Но с другой стороны, подготовиться к сезону куда важнее.

Хороший спарринг против одной из сильнейших команд Европы. Я доволен увиденным, несмотря на то, что мы готовились всего 15 дней. У нас будет время, чтобы учиться и совершенствоваться.

Я видел стремление игроков работать, и мы прибавили в самоотдаче при работе без мяча. Несмотря на это, у нас было несколько моментов, которые можно было использовать лучше. Нам, безусловно, нужно прибавлять, но я доволен проделанной работой.

Я никогда не бываю полностью доволен, если мы проигрываем, даже в товарищеском матче, но сейчас важно хорошо подготовиться к сезону. Важно учитывать, что нам противостояла одна из сильнейших команд Европы. В течение часа мы играли с ней на равных. Это уже немало

Ранее также Адиль Рами заявил, что его слова о Ямале неверно поняли.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Милан

Статьи по теме

Арсенал с Зинченко обыграл Милан в товарищеском матче Арсенал с Зинченко обыграл Милан в товарищеском матче
Милан согласовал трансфер преемника Тео Эрнандеса Милан согласовал трансфер преемника Тео Эрнандеса
Милан продал своего вратаря и сразу подписал ему замену Милан продал своего вратаря и сразу подписал ему замену
Милан официально представил Модрича в качестве новичка Милан официально представил Модрича в качестве новичка

Видео

Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя
Уничтожение в пятом раунде: Усик эффектно уложил Дюбуа - видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина поднялась, Костюк сохранила свою позицию
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер является лидером, прогресс Приходько и провал Овчаренко
просмотров
Усик - Дюбуа: онлайн-трансляция боя
просмотров
Футбол сегодня: матчи в квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций, полуфинал женского Евро
просмотров

Последние новости

Формула 121:19
Вольфф раскрыл приоритетный состав пилотов Мерседес
20:53
Месси и Альба рискуют получить бан МЛС
Европа20:08
Рэшфорд официально перешел в Барселону
Европа19:45
Аллегри - о матче с Арсеналом: Милан час играл на равных с одной из лучших команд Европы
Олимпийские виды19:29
Харькова стала чемпионкой мира по фехтованию
Европа19:09
Экс-ветеран Манчестер Юнайтед продолжит карьеру в Чемпионшипе
Украина18:51
Экс-тренер сборной Украины будет работать в Азербайджане
Европа18:35
Рами - о своих словах о Ямале: Меня неправильно поняли
Украина18:06
Полесье вернуло звезду Александрии
Европа18:00
Арсенал с Зинченко обыграл Милан в товарищеском матче
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK