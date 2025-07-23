Аллегри - о матче с Арсеналом: Милан час играл на равных с одной из лучших команд Европы

Главный тренер Милана Массимилиано Аллегри оценил первую игру своей команды.

Напомним, накануне в Сингапуре Милан минимально уступил Арсеналу в товарищеской игре.

Итальянский специалист заявил, что доволен своей командой, но недоволен результатом. Но с другой стороны, подготовиться к сезону куда важнее.

Хороший спарринг против одной из сильнейших команд Европы. Я доволен увиденным, несмотря на то, что мы готовились всего 15 дней. У нас будет время, чтобы учиться и совершенствоваться. Я видел стремление игроков работать, и мы прибавили в самоотдаче при работе без мяча. Несмотря на это, у нас было несколько моментов, которые можно было использовать лучше. Нам, безусловно, нужно прибавлять, но я доволен проделанной работой. Я никогда не бываю полностью доволен, если мы проигрываем, даже в товарищеском матче, но сейчас важно хорошо подготовиться к сезону. Важно учитывать, что нам противостояла одна из сильнейших команд Европы. В течение часа мы играли с ней на равных. Это уже немало

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