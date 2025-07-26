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Футбол

Довбик пропустит третий кряду спарринг Ромы

Украинец из-за мышечной усталости пока работает по индивидуальной программе.
Сегодня, 12:52       Автор: Игорь Мищук
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

В субботу, 26 июля, Рома в рамках предсезонной подготовки проведет свой первый международный товарищеский матч, встретившись с немецким Кайзерслаутерном.

Как сообщает Forza Roma, украинский нападающий "джаллоросси" Артем Довбик не попал в заявку на этот поединок и не отправился с командой на игру в Германию.

Читай также: Довбик пропустил второй спарринг Ромы, а его конкурент-новичок оформил покер

28-летний украинец вернулся к тренировочной работе три дня назад, но пока занимается по индивидуальной программе, набирая форму после мышечной усталости, которую ему диагностировали ранее.

Из-за этой проблемы украинский форвард уже пропустил два домашних спарринга команды под руководством нового главного тренера Джан Пьеро Гасперини с Трастевере (14:0) и УниПомецией (9:0).

Ранее сообщалось, что Артем Довбик получил новый номер в Роме.

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