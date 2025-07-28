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Футбол

В Челси определились с судьбой основного защитника

Марк Кукурелья сохранит свое положение в клубе.
Сегодня, 19:30       Автор: Андрей Безуглый
Марк Кукурелья / Getty Images
Марк Кукурелья / Getty Images

Защитник Челси Марк Кукурелья не покинет клуб этим летом, утверждает The Telegraph.

Напомним, слухи об уходе испанца начались после того, как стало известно, что лондонцы работают над трансфером Йоррела Хато.

Молодой нидерландец номинально левый защитник, но также может и сыграть в центре обороны. Однако Кукурелью из состава он не выдавит.

Хато подписывают наоборот для того, чтобы он подменял Марка. В прошлом сезоне Кукурелья стал лидером клуба по количеству сыгранных минут.

Потому лондонцы не планируют расставаться с испанским защитником, который, вероятно, останется основным и в следующем сезоне.

Ранее также Ноттингем приблизился к покупке замены Энтони Эланге.

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