Экс-голкипер Милана пополнил состав Ромы

Бывший вратарь Милана Дэвис Васкес стал одноклубником украинского нападающего Артема Довбика, присоединившись к Роме.

Как сообщает официальный сайт "джаллоросси", 27-летний колумбийский вратарь подписал контракт на два сезона - до 30 июня 2027 года.

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Состав римской команды голкипер пополнил в статусе свободного агента, поскольку Милан ранее расторг с ним договор.

В составе "волков" новичок будет выступать под 32-м номером.

Васкес принадлежал Милану с января 2023 года, но так и не провел ни одного матча за первую команду "россонери".

Колумбиец выступал в арендах в Шеффилд Уэнсдей и Асколи. Минувший сезон он провел в Эмполи, в составе которого сыграл 34 матча, пропустив 47 голов, а в шести поединках сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее Рома также объявила о подписании бразильского защитника.

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