iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Экс-голкипер Милана пополнил состав Ромы

Римский клуб подписал колумбийского вратаря.
Сегодня, 16:34       Автор: Игорь Мищук
Дэвис Васкес / asroma.com
Дэвис Васкес / asroma.com

Бывший вратарь Милана Дэвис Васкес стал одноклубником украинского нападающего Артема Довбика, присоединившись к Роме.

Как сообщает официальный сайт "джаллоросси", 27-летний колумбийский вратарь подписал контракт на два сезона - до 30 июня 2027 года.

Читай также: "Посмотрим, какую схему выберет тренер": Новичок Ромы высказался о конкуренции с Довбиком

Состав римской команды голкипер пополнил в статусе свободного агента, поскольку Милан ранее расторг с ним договор.

В составе "волков" новичок будет выступать под 32-м номером.

Васкес принадлежал Милану с января 2023 года, но так и не провел ни одного матча за первую команду "россонери".

Колумбиец выступал в арендах в Шеффилд Уэнсдей и Асколи. Минувший сезон он провел в Эмполи, в составе которого сыграл 34 матча, пропустив 47 голов, а в шести поединках сохранил ворота в неприкосновенности.

Ранее Рома также объявила о подписании бразильского защитника.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Рома трансферы Милан

Статьи по теме

Списанный Ливерпулем вингер собирается вернуться в Италию Списанный Ливерпулем вингер собирается вернуться в Италию
Клуб Роналду объявил о подписании Феликса Клуб Роналду объявил о подписании Феликса
"Хотел бы, чтобы остался": Тренер Ньюкасла высказался о будущем ключевого форварда "Хотел бы, чтобы остался": Тренер Ньюкасла высказался о будущем ключевого форварда
Нападающий Милана стал одноклубником Малиновского Нападающий Милана стал одноклубником Малиновского

Видео

Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов
Заявка на успех: Шахтер в ярком матче разобрался в гостях с Бешикташем - видео голов

Популярное на сайте

Рейтинг WTA: Свитолина сохранила положение, Костюк и Ястремская незначительно потеряли
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, а Сачко остался лучшим среди украинцев
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: Динамо сыграет в квалификации Лиги чемпионов, другие матчи в отборе
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Киберспорт18:40
Passion UA вылетели с EPL и сыграют в полуфинале CCT с росиянами
Футбол18:39
Довбик не входит в планы нового тренера Ромы - источник
Европа18:18
Еще один игрок Ливерпуля может продолжить карьеру в Италии
Европа17:59
Тренер Ньюкасла прокоментировал ситуацию вокруг своего лидера
Европа17:58
"Это был вопрос принципа": мать Рабьо рассказала, почему игрок не перешел в Манчестер Юнайтед
Европа17:37
Сын известного боксера присоединился к академии английского топ-клуба
Формула 117:22
Турция намерена надолго вернуться в Формулу-1
Европа16:58
Списанный Ливерпулем вингер собирается вернуться в Италию
Европа16:34
Экс-голкипер Милана пополнил состав Ромы
Другие страны15:58
Клуб Роналду объявил о подписании Феликса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK