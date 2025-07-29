Экс-голкипер Милана пополнил состав Ромы
Бывший вратарь Милана Дэвис Васкес стал одноклубником украинского нападающего Артема Довбика, присоединившись к Роме.
Как сообщает официальный сайт "джаллоросси", 27-летний колумбийский вратарь подписал контракт на два сезона - до 30 июня 2027 года.
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Состав римской команды голкипер пополнил в статусе свободного агента, поскольку Милан ранее расторг с ним договор.
Benvenuto a Roma, Devis 🇨🇴💛❤️#ASRoma pic.twitter.com/fLiGMN9PPE— AS Roma (@OfficialASRoma) July 29, 2025
В составе "волков" новичок будет выступать под 32-м номером.
✍️ Devis Vasquez è un nuovo calciatore giallorosso! 🐺— AS Roma (@OfficialASRoma) July 29, 2025
📄 https://t.co/L0qZtmeTUW#ASRoma pic.twitter.com/Sqy8wPraFF
Васкес принадлежал Милану с января 2023 года, но так и не провел ни одного матча за первую команду "россонери".
Колумбиец выступал в арендах в Шеффилд Уэнсдей и Асколи. Минувший сезон он провел в Эмполи, в составе которого сыграл 34 матча, пропустив 47 голов, а в шести поединках сохранил ворота в неприкосновенности.
Ранее Рома также объявила о подписании бразильского защитника.
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