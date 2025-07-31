Ноттингем оформил громкий трансфер из Серии A

Английский Ноттингем презентовал третьего новичка лета. На Сити Граунд перебрался вингер Дан Ндойе, сообщает официальный сайт клуба.

Швейцарец заключил с "лесниками" 5-летний контракт. Итальянская Болонья получила за Ндойе ориентировочно 40 млн евро. Нападающий будет выступать за Форест под 14-м номером.

В минувшем сезоне Ндойе сыграл 41 матч во всех турнирах, в которых забил 9 мячей и отдал 6 результативных передач. В чемпионате Италии он провел два года. Ранее вингер играл за швейцарские Базель и Лозанну, а также французскую Ниццу.

Тем временем английский Сандерленд согласовал переход нападающего из лондонского Челси.

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